Incêndio destrói box na Manaus Moderna

A autônoma Maria Ivone 54, ficou com queimaduras no rosto e nos braços após uma explosão decorrente de vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (Gás de Cozinha) em um box da Feira da Manaus Moderna no Centro de Manaus. O incidente ocorreu por volta das 11h30 desta segunda-feira (5) no entrada do portão B, do centro de vendas. No local, a autônoma vende comida.

De acordo com informações do tenente Veranildo Costa, do Corpo de Bombeiros, a mangueira da botija se soltou dando início ao vazamento de gás repentino. “Como o fogão estava ligado no momento, a explosão foi inevitável, após o gás entrar em contato com o fogo das bocas acesas” detalha.

O filho da vítima, que ajuda a mãe no serviço, Moisés Gomes, de 29 anos, contou que a mãe estava sozinha no box no momento da explosão. “A gente tentou tirar ela (Maria Ivone) do incêndio com rapidez. Ainda bem que a chama não foi grande, o estrago maior foi a explosão”, contou.

Nas proximidades do box, um forte cheiro de gás tomou conta do ambiente. O corpo de bombeiros esvaziou totalmente a botija para que não houvesse risco de nova explosão e fez o rescaldo do ambiente.

Maria Ivone ficou com queimaduras leves no rosto e nos braços. A roupa dela também ficou queimada. A vítima foi socorrida por populares e levada a uma unidade de saúde.

Joandres Xavier

EM TEMPO