Incêndio destrói área equivalente a dois campos de futebol em Iranduba

Uma área de vegetação – que corresponde aproximadamente ao tamanho de dois campos de futebol – no distrito de Cacau Pirera, em Iranduba (distante 27 km de Manaus), foi destruída por um incêndio, na noite desta segunda-feira (28). Até as 23h, já haviam sido gastos 15 mil litros de água no combate às chamas, que iniciou por volta das 18h30.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), o acesso ao local do sinistro é feito pelo ramal do Chico Doido e as equipes enfrentaram dificuldades para iniciar os trabalhos.

“Por se tratar de uma área muito extensa, não havia como fazer o ataque direto. A solução foi combater pelos flancos (laterais) para isolar a área afetada”, disse o comunicado.

O Cbmam informou que até as 23h ainda havia focos de incêndio no local. “São pequenos focos, considerados normais para este tipo de ocasião. Uma vez que, se tratando de incêndio em vegetação, a queima ocorre em superfície e em profundidade”, informou a assessoria do Cbmam.

“O solo foi encharcado para que o sinistro não se propague, facilitando o isolamento. O local fica longe de residências e pontos comerciais e não oferece risco a ninguém, além da fumaça que produziu”, reforça o comunicado.

Ainda segundo a assessoria, os atendentes da central de emergência (193) continuam recebendo ligações de moradores da região informando que o incêndio poderia ter sido provocado criminalmente. No entanto, os denunciantes se recusam a citar os nomes de suspeitos.

