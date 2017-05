Incêndio destrói 40 barracos em favela na zona leste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma favela na zona leste de São Paulo na noite desta terça-feira (23) e destruiu aproximadamente 40 barracos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta das 22h e foi extinto duas horas depois. A favela Jardim Eliane está localizada na rua Calaguala, 1237, na região de Cidade Líder, no extremo leste da capital.

Os bombeiros deslocaram 16 equipes para combater as chamas. O material altamente inflamável usado para a construção dos barracos dificultou o trabalho, assim como o fato do incêndio ter começado no centro da favela, complicando o acesso pelas vielas.

Equipes dos bombeiros permaneceram durante a madrugada no trabalho de rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de incêndio.

Cerca de 160 pessoas ficaram desabrigadas e já foram cadastradas pela Defesa Civil e pelo CAP (Centros de Atenção Psicossocial), que estiveram no local.

A Eletropaulo e a Polícia Militar também foram acionadas.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

