Incêndio de grandes proporções destrói depósito no Centro

A fumaça negra causada por um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito na rua Emílio Moreira, Centro, na manhã deste sábado (13), pode ser vista de vários pontos da cidade. Não houve registro de mortos ou feridos.

Um ônibus, que ficou completamente queimado, estava no depósito, que também guardava mercadorias confeccionadas com plástico e material emborrachado, o que ajudou as chamas a se alastrarem rapidamente.

O gerente da empresa responsável pela manutenção do prédio, Heliomar Fontes, acredita que o incêndio pode ter sido criminoso.

“Não existe rede elétrica dentro do prédio, existia resto de mercadoria, mas nada eletrônico que poderia gerar fogo. Os vizinhos me informaram que usuários de drogas costumavam entrar por uma grade e consumir entorpecentes lá dentro”, afirmou o gerente, que lamentou a perda material.

“Foi perda total, perdemos tudo que estava dentro. Agora só nos resta correr atrás do prejuízo”, concluiu Heliomar.

Oito viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram deslocadas até o local e foram usados aproximadamente 54 mil litros de água para combater o fogo.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros que agora fazem o trabalho de rescaldo para que o fogo volte a se alastrar e preservar os prédios vizinhos.

Gabriel Costa

EM TEMPO