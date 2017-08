Incêndio de grandes proporções atinge vegetação no Aleixo

Ainda não se sabe as causas do incêndio – Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação, na noite desta sexta-feira (25), na rua Gabriel Gonçalves, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade.

De acordo com Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 19h30 e uma viatura foi acionada para conter a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Ainda segundo os bombeiros, foram usados cinco mil litros de água para conter o sinistro. A equipe continua no local, mas até o momento não há informações sobre as causas do incêndio.

EM TEMPO

