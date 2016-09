Incêndio de grandes proporções destrói dois pisos em loja, no Cidade de Deus

Um incêndio de grandes proporções teve início, no começo da noite desta quinta-feira (15), na loja City Lar na localizada na rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas (CBMAM), quatro viaturas estão no local, para que o fogo não se propague para uma residência e nem para a Ótica Veja que que ficam ao lado da loja.

Segundo o bombeiro soldado Denis Wilson, o sinistro não tem mais possibilidade de afetar os imóveis ao lado. O fogo foi confinado no segundo piso, onde funcionava o depósito da loja que foi totalmente destruído. No terceiro piso havia uma residência que também foi destruída. O térreo não foi atingido pelas chamas.

Conforme informações do CBMAM, não há registro de vítimas, e foi solicitado o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e do Manaustrans. Ainda não se sabe a causa do incêndio.

Por Manoela Moura