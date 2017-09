Incêndio de grandes proporções atinge Humaitá neste domingo

Um incêndio de grandes proporções está acontecendo no município de Humaitá, localizado a 592 km de Manaus na tarde deste domingo (3). O fogo começou dentro do pátio de uma empresa de ônibus localizada na rua Romeu Botelho, bairro São Cristovão. As chamas continuam se alastrando.

Em imagens enviadas por moradores, é possível visualizar o ônibus consumido pelo fogo e a fumaça negra tomando forma. Ainda segundo informações preliminares de moradores, as chamas atingem também a Igreja do Ministério Internacional da Amazônia (Meta) e a casa de um pastor.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 14h30. Humaitá, que já possui cerca de 50 mil habitantes, não possui Corpo de Bombeiros. O fogo está sendo combatido pelo carro-pipa da prefeitura do município, e conta também, com a ajuda de policiais e militares.

Mais informações em instantes.

