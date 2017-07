Um incêndio de grandes proporções foi registrado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas na noite desta quinta-feira (13). Pelo menos oito casas, localizadas na Rua João Walter, Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, foram consumidas pelo fogo. Houve perda total.

De acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros, não houve vítimas e ainda não há informações sobre a possível causa do incêndio. Equipes dos bombeiros foram deslocadas em cinco viaturas. Desde o princípio do fogo, foi possível ver a fumaça de vários pontos das Zonas Sul e Oeste.

Quinze bombeiros participaram da ação e foram utilizados 30 mil litros de água para conter as chamas. O fogo foi controlado por volta das 21h30 e as equipes trabalham no rescaldo.

