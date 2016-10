Incêndio de grande proporção atinge casas em beco da Zona Sul

Um incêndio de grandes proporções foi registrado em uma casa de madeira na noite desta segunda-feira (03) pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), no beco do Dilúvio – que faz cruzamento com a rua Paulo VI, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Pelo menos 15 residências situadas no beco foram atingidas pelas chamas. Até o momento não há informações sobre vítimas.

De acordo com os bombeiros, ainda há risco do fogo se propagar para outras residências vizinhas. Três viaturas da corporação se deslocaram para o local e tentam conter as chamas. A Eletrobras Distribuição Amazonas foi acionada para desligar a energia na área.

Segundo o tenente João Filho, ainda não dá para contabilizar a quantidade de casas incendiadas devido a área ser extensa. Moradores tentavam apagar as chamas com baldes de água.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) também foi ao local para orientar os motoristas na via. O tráfego de veículos é intenso.

Por volta das 19h20, a Polícia Militar (PM) também foi acionada para conter ânimos mais exaltados de alguns moradores que ameaçavam os bombeiros.

O incêndio foi controlado às 19h40. Segundo informações do CBMAM, o trabalho agora tem o objetivo de combater as chamas até a extinção.

*Mais informações em instantes