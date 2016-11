Incêndio de caminhão-tanque mata mais de 70 pessoas em Moçambique

O número de mortos no incêndio de um caminhão-tanque na província de Tete, centro de Moçambique, subiu de 43 para 73, informou a Rádio Moçambique, emissora pública, citando o governo provincial.

Mais de 100 feridos começaram a ser transportados em ambulâncias e outros veículos para o Hospital Provincial de Tete e centros de saúde em Zobué e Moatize.

As causas da tragédia ainda não são conhecidas. Em comunicado, o Conselho de Ministros cita o aquecimento do caminhão como causa do incêndio, e a Rádio Moçambique aponta a ocorrência de um raio quando dezenas de pessoas retiravam o combustível.

Ainda de acordo com o relato da rádio pública, o caminhão foi desviado da sua rota por um motorista do Malaui para a localidade de Caphiridzange, distrito de Moatize, onde ocorreu a tragédia, às 15h locais.

A nota do Conselho de Ministros fazia um balanço preliminar de 43 mortos e 110 feridos. As autoridades provinciais, no entanto, já atualizaram esse número para 73 e admitem a existência de mais vítimas nas imediações do local do desastre. Pessoas atingidas pela explosão tentavam correr para um rio nas proximidades.

“O governo de Moçambique lamenta a perda de vidas humanas e o ferimento de mais 100 pessoas e está providenciando todo o apoio necessário para salvar vidas e confortar as famílias”, diz ainda o documento do Conselho de Ministros.

Agência Lusa