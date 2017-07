Incêndio criminoso: delegado é vítima de atentado no interior do Amazonas

O delegado disse que durante a madrugada ouviu o barulho do pneu do carro estourando – Divulgação

Em uma tentativa de intimidar o delegado do município de Guajará (a 1487 km de Manaus), Paulo Jorge Gadelha de Oliveira, dois homens, até o momento não identificados, atearam fogo no veículo da autoridade policial, modelo Triton, de cor preta e placa OAL-6037. O crime aconteceu por volta das 4h desta terça-feira (4), na residência do delegado, situada no Centro do município.

Paulo defende duas hipóteses como motivação do atentado. A primeira teoria teria relação com as investigações sobre corrupção dentro da prefeitura do município, que ele iria iniciar durante esta semana. A segunda hipótese é que pode ser uma represália por conta da prisão, na última semana, de um membro da facção criminosa “Bonde dos 13”, que tem ligação com o Comando Vermelho (CV).

“Eu prendi esse homem, pois ele estava ameaçando a companheira dele e isso pode ter motivado o atentado. O homem é de alta periculosidade e membro dessa facção, que tem muita influência na cidade. No entanto, íamos iniciar uma investigação delicada contra a prefeitura. Como eu já prendi o ex-prefeito do município em 2014, esses envolvidos no esquema sabiam que, se as investigações chegassem nas minhas mãos, eles iriam ser presos”, disse.

Ainda segundo o delegado, durante a madrugada, ele dormia com a esposa e o filho de quatro meses dentro da casa, quando ouviu o barulho do pneu do carro estourando. Em seguida, pegou sua arma e saiu para ver o que estava acontecendo.

“Eu ouvi passos ao lado da casa, vi dois homens passando para o quintal e depois vi meu carro pegando fogo. Acredito que eles estavam tentando descobrir onde era meu quarto, para atear fogo na casa e talvez tentar me matar. Eu saí da casa quando percebi que eles tinham ido embora. Ainda tentei apagar o fogo, mas queimou todo o motor do carro, houve perda total”, lamentou.

Ana Sena

EM TEMPO

