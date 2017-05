Incêndio atinge mercadinho e açougue na avenida Timbiras

Um incêndio de grandes proporções atingiu um açougue e um mercadinho na madrugada desta sexta-feira (26), na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo iniciou no mercadinho e passou para o açougue que fica ao lado. Vizinhos do comércio e o proprietário do estabelecimento agiram rapidamente e conseguiram apagar as chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer os trabalhos de resfriamento e rescaldo. Segundo os bombeiros, foram usados 5 mil litros de água no procedimento. Ainda não há informação sobre o que ocasionou o incêndio.

O fogo destruiu dois condicionadores de ar, duas prateleiras, caixas registradoras e diversas mercadorias.

