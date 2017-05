Incêndio atinge estande de imobiliária na avenida Paraíba

Na manhã desta terça-feira (22) um princípio de incêndio atingiu um estande de uma imobiliária, localizado na avenida Paraíba, próximo ao Passeio do Mindu, na Zona Centro-Sul de Manaus. Não há informações sobre feridos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o fogo começou na caixa de distribuição de energia do local. Pessoas que passavam pelo estande conseguiram conter as chamas. Os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo, para evitar que novos focos de incêndio se propaguem.

Outro incêndio

No fim da tarde dessa segunda-feira (22), uma casa de alvenaria, localizada na rua M, no Conjunto Ipase, bairro Compensa, pegou fogo.

Segundo o capitão Andrei Barbosa, os quatro cômodos da casa foram atingidos pelo fogo e a residência teve perda total. Ninguém estava na casa quando o fogo começou, mas um gato ficou carbonizado.

Ainda segundo o capitão, as equipes foram acionadas às 16h55, mas o trânsito dificultou a chegada da equipe ao local.

EM TEMPO