Incêndio destrói casas na Compensa e deixa famílias desabrigadas

Cinco residências foram afetadas por um incêndio no fim da tarde desta segunda-feira (17), por volta das 17h30, na rua Boa Esperança, bairro Compensa 1, Zona Oeste. No total, mais de 30 pessoas ficaram desabrigadas, sendo a maioria crianças. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) trabalham no local para conter as chamas nos imóveis.

De acordo com a vendedora Zélia Viana, 41, irmã de uma das vitimas do incêndio, o fogo começou em uma casa e se espalhou por outras residências. “Nós não sabemos ao certo em que casa foi, porque foi muito rápido e a maioria das vítimas ficou sabendo do incêndio porque viu pessoas entrando nas casas com baldes de água para apagar as chamas”, relatou Zélia, informando que as equipes de bombeiros demoraram cerca de 30 minutos para chegar ao local.

“Se não fosse a ação rápida da população, o fogo com certeza teria consumido mais casas”, completou. O CBMAM ainda não deu detalhes sobre os trabalhos para conter o fogo no local.

Não há informação de vítimas fatais, apenas danos materiais, inclusive uma das casas, tipo mista (alvenaria e madeira), teve perda total. Outras residências, vizinhas ao local atingido pelas chamas, serão avaliadas pela Defesa Civil.

Para quem quiser contribuir de alguma forma, seja com alimentos, materiais de limpeza, cama, mesa e banho, pode entrar em contato com as vítimas, por meio dos telefones 99115-8596 (Taina de Souza) e 99304-0832 Rosimery Rodrigues.

