Incêndio atinge casa na Compensa e fumaça pode ser vista de outros bairros

Um incêndio ocorreu na tarde deste sábado (15), em uma residência localizada entre as ruas Prosperidade e Natal, no bairro Compensa I, Zona Oeste de Manaus.

Moradores de bairros vizinhos avistaram a fumaça à distância. O sinistro iniciou por volta das 15h15.

Segundo o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, o fogo atingiu uma casa mista (parte de alvenaria e outra de madeira). O bombeiro disse ainda que o fogo foi extinto e não ofereceu risco de propagação para outras residências.

Várias pessoas inalaram a fumaça e foi necessária a presença do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares reclamaram que os bombeiros demoraram 40 minutos para chegar ao local do sinistro e tumultuaram a ocorrência. Por esta razão, também foi solicitado o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no local.

O CBMAM informou que desde o momento da ligação para o 193 até a chegada da primeira viatura o tempo de resposta para a ocorrência foi de 9 minutos.

Portal EM TEMPO