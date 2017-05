Incêndio atinge casa na Compensa

Uma casa de alvenaria, localizada na rua M, no Conjunto Ipase, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (22). Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram encaminhadas para o local e fazem a contenção do fogo.

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, o incêndio é de médio porte e as equipes foram acionadas às 16h55.

Uma idosa, Raimunda Comapa Folgosa, 75, provavelmente dona do imóvel, passou mal e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar da cidade.

Ainda não há informações sobre as causas do sinistro. O fogo foi confinado por volta das 18h e as esquipes seguem no trabalho de rescaldo.

EM TEMPO