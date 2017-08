Incêndio atinge antigo prédio de cervejaria Miranda Corrêa no bairro de Aparecida

Um incêndio atingiu parte de um galpão na antiga Cervejaria Miranda Corrêa, localizada no bairro Aparecida, zona Sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (15). Não houve feridos. A brigada de incêndio, do próprio prédio, deu início ao combate do fogo, antes da chegada dos bombeiros, o que minimizou a propagação das chamas.

O autônomo Paulo César, de 54 anos, morador da área, contou à reportagem que não ouviu barulho de explosão. “Vim para a rua ver o que estava ocorrendo porque senti um cheiro muito forte de fumaça dentro de casa, então vi que a fumaça vinha da cervejaria”, relata.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, três viaturas foram deslocadas para o local. O prédio, desativado em 2015, estava em processo de desmontagem. Os bombeiros acreditam que o fogo pode ter iniciado a partir de fagulhas de maçarico, utilizado por um dos trabalhadores do galpão. Os bombeiros também esvaziaram tanques de óleo para evitar explosões.

Fogo consumiu galpão da Cervejaria Miranda Corrêa em prédio histórico de Manaus -Foto: Márcio Melo

O antigo prédio da Cervejaria Miranda Corrêa é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Até o fechamento, em 2015, funcionava como engarrafadora das cervejarias Heineken e Schincariol.

História:

A pedra fundamental da “Cervejaria Amazonense” foi fixada em 1910, com uma planta vinda da Alemanha. Inaugurada em 1912, a cervejaria, atualmente desativada, fica localizada à margem do rio Negro e ao lado do igarapé do São Raimundo. O prédio é uma imponente construção Art Nouveau, com características da cervejarias alemãs. Vista de longe, lembra os castelos germânicos. Em sua torre, foi instalado o primeiro elevador do Amazonas.

Roger Lima

EM TEMPO

Leia mais:

Incêndio criminoso destrói casa de adolescente na Zona Leste de Manaus

Bombeiros combatem fogo em casa no Presidente Vargas; incêndio pode ser criminoso

Incêndio criminoso: homem atea fogo em residência após descobrir traição da mulher, no Tarumã