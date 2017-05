Inaugurações expandem mix comercial do Aeroporto de Manaus

No mês de abril, o Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes expandiu seu mix comercial com o objetivo de proporcionar mais comodidade ao público do terminal da capital amazonense. As novidades, que desembarcaram no aeroporto, estão localizadas no saguão e vão desde franquias de alimentação natural até lojas de camisetas e sapatos e elevam as opções de compras oferecidas.

A primeira novidade a chegar ao terminal no mês de abril foi a loja de produtos naturais, a Empório Verde da Amazônia. Com funcionamento 24h, a loja oferece uma variedade de produtos sem lactose e sem glúten, linha diet, light e zero açúcar, integrais, especiarias, chás, condimentos, temperos, bem como uma linha de aromas produzida integralmente com matérias-primas amazônicas, trazendo como diferencial a venda de produtos a granel.

A camisetaria Braço de Ferro também chegou ao terminal trazendo uma nova opção para presentes masculinos em estamparia com foco em dizeres cristãos. A novidade funciona das 9h às 17h e é a primeira marca do grupo SCB que apostou nas estampas com frases e dizeres cristãos como diferencial.

Outra nova integrante do mix comercial do terminal da capital amazonense é a sapataria Castelo Branco. Com funcionamento de 9h às 17h, a marca Castelo Branco oferece diversas opções em calçados femininos que atrelam a moda ao conforto e foi lançada em abril de 2016, como distribuidora. Um ano após o seu lançamento, os empresários escolheram o Aeroporto de Manaus para receber a sua primeira loja no varejo.

Além disso, a Lavanderia Amazon Service também se instalou no aeroporto para completar as facilidades oferecidas. Atendendo das 10h às 16h, o empreendimento disponibiliza, além do suporte em lavagem e secagem de diversos tipos de peças de roupas, uma equipe de alfaiates e costureiras pronta para atender quem necessita de pequenos e rápidos reparos em suas peças, perfeita para imprevistos que venham a ocorrer.

Segundo o superintendente do aeroporto, Abibe Ferreira, o terminal manauara tem se expandido buscando oferecer cada vez mais opções aos passageiros. “A nossa equipe vem se esforçando para trazer diversas opções de compras às pessoas que circulam em nosso terminal”, disse Abibe.

Com informações da assessoria