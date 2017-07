Imprudência na AM-070: veículos colidem e capotam com 9 pessoas

Por volta de 15h deste domingo (9), dois veículos colidiram e capotaram no km 27 da estrada Manoel Urbano (AM-070), que liga Manaus ao município de Manacapuru. Nove pessoas estavam nos veículos, sendo que cinco pessoas – que ocupavam um deles – sofreram arranhões e escoriações pelo corpo.

De acordo com o agricultor e morador próximo do local do acidente, Benedito da Silva, 56, um veículo, modelo Fiat Uno, tentou atravessar o cruzamento de maneira indevida e causou o acidente. Os motoristas do Ônix e do Ford Ka não tiveram tempo de desviar e acabaram colidindo. Com a violência da batida, ambos acabaram capotando na pista. Um deles foi jogado para uma área de mata na lateral da pista.

Leia também: Alta velocidade provoca dois graves acidentes neste domingo

O motorista do Uno acabou fugindo sem prestar socorro. Ambos os veículos colidiram a menos de 40 metros do cruzamento. Quatro jovens não identificados, que ocupavam o Ônix branco, de placa OPL-1043, saíram ilesos. O veículo trafegava no sentido Manaus-Ariaú, próximo ao Ramal do Açutuba. As outras cinco pessoas eram de uma mesma família e estavam no Ford Ka, de cor azul e placa JXY-2214. Eles estavam voltando para Manaus.

“Um Fiat Uno atravessou e causou o acidente. Ele entrou na via sem ter a mínima condição e tirou o espaço de ambos os carros. Por pouco não houve mortes aqui. É muito comum os carros entrarem no cruzamento sem querer esperar. De vez em quando tem acidente aqui. Já morreram várias pessoas”, disse o morador.

Dois carros que passavam pela via levaram as vítimas para o Hospital Municipal de Iranduba (município distante 33 km da capital).

João Paulo Oliveira

EM TEMPO

Leia mais

Caminhonete roubada de padre se envolve em acidente com mais três carros na Torquato

Colisão entre dois ônibus deixa feridos na Bola do Armando Mendes

Motorista fica ferido após colisão entre carros na Avenida Djalma Batista