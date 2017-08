Implantação de rede de drenagem no bairro Jorge Teixeira 3 segue em ritmo acelerado

Além da rede de drenagem, as vias também estão recebendo construção de caixas coletoras de 10 metros de diâmetro -Divulgação

A obra para instalação de uma rede de drenagem profunda que irá solucionar os problemas de alagação em vias do bairro Jorge Teixeira 3, na Zona Leste segue em ritmo acelerado. Mais de 400 metros de tubulação já foram implantados nas ruas Anador, Nova Jerusalém, 3 e 4, interligando essas vias à avenida Hilário Gurjão. No total, mais de 1 quilômetro de nova drenagem serão instalados no local.

Além da rede de drenagem, as vias também estão recebendo construção de caixas coletoras de 10 metros de diâmetro que irão auxiliar na vazão das águas pluviais, oriundas de quatro canais de tubulação. Em seguida, serão iniciados os serviços de terraplanagem, aplicação de massa asfáltica, meio-fio e sarjeta.

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, a obra faz parte dos serviços emergenciais realizados na cidade. “Essa era uma via que não tinha acesso de carros e as famílias tinham que caminhar até a via principal. Agora, vamos fazer uma interligação dessas vias e aqui se tornará uma nova rua de acesso para circulação não só de pedestres, mas também de veículos, pois a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é que levemos cada vez mais infraestrutura aos moradores da nossa cidade”, ressaltou.

Quem mora no local já percebe os resultados dos serviços. A dona de casa Sandra Reis Gama disse que quando chovia a casa dela alagava devido a um córrego que transbordava. “Quando se preparava tempo de chuva já levantávamos tudo, pois era certo alagar nossas casas. Agora, com o início dos trabalhos, a situação melhorou bastante. Dormimos mais tranquilos, e quando o asfalto chegar a situação ficará ainda melhor”, comemorou.

