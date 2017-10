Morre no Japão pinguim apaixonado por heroína de desenhos animados

O Pequena Uva era um pinguim famoso no Japão por ter se apaixonado por uma imagem de Hululu, uma heroína de desenhos animados. Ele morreu aos 21 anos, idade avançada para o animal, segundo anunciou o zoológico de Tobu, na cidade de Saitama, ao norte do país. As informações são da AFP.

No início de 2017, o Pequena Uva foi abandonado por sua parceira. Foi quando o animal “se envolveu” com a imagem. Ele passava horas admirando, encantado, a foto de Hululu, até que se tornou famoso nas redes sociais.

Neste sábado (14), uma enorme fila de visitantes se formou em frente ao recinto dos pinguins do zoológico; muitos deixaram flores.

Pequena Uva, cuja idade equivale aos 80 anos dos humanos, morreu junto a seu amor, disse à imprensa local o cuidador Eri Nemoto. “Colocamos a imagem de papelão ao seu lado para que o acompanhasse até o final”, declarou.

FONTE: AFP

