IML identifica 39 corpos da chacina do Compaj e 4 são entregues às famílias

A perícia já identificou 36 corpos dos mortos durante a rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Desse total, 10 já foram liberados para os familiares, porém, até as 18h desta terça-feira (3), apenas quatro havia sido retirado do Instituto Médico Legal (IML).

Entre os identificados, há ainda três corpos de detentos mortos na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). No total, a perícia conseguiu identificar 39 corpos.

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Jefferson Mendes, as identificações estão sendo feitas por meio da arcada dentária e da impressão digital.

Mendes ressalta que alguns corpos podem não ser identificados através desses dois métodos, como é o caso dos corpos que foram carbonizados. Ele explica que, neste caso, os corpos passam por exames de DNA e que isso pode demorar o processo de identificação devido ao resultado sair entre 20 e 30 dias.

“Dos 10 corpos que estão liberados, seis estão dependendo apenas da chegada de familiares para que sejam retirados da sede do IML. Os demais faltam ‘montar’, uma vez que os corpos estão dilacerados”, explicou o diretor do DPTC, ressaltando que só a partir do processo de ‘montagem’ dos corpos que ocorre a liberação para a família.

Ainda segundo Mendes, dos 60 internos mortos – 56 do Compaj e 4 da UPP –, 30 foram decapitados e que, até o momento, a perícia não encontrou nenhum corpo com marcas de tiros.

Cerca de 38 peritos trabalham na identificação dos corpos no IML. Ao lado do Instituto, na academia de polícia, foi montada uma sala, no início da noite de hoje. O local está abrigando parentes de possíveis detentos mortos que aguardam identificação no IML.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO