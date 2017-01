A Secretaria de Comunicação do Amazonas divulgou, na tarde desta quinta-feira (12), a lista atualizada com os nomes dos presos mortos nas unidades prisionais do Amazonas desde o dia 1º de janeiro.

No total, foram mortos 64 detentos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Apenas um corpo ainda não foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML).

Veja a lista completa