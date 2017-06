Imigrantes venezuelanos tentam se adaptar em abrigo na Zona Leste

Os indígenas venezuelanos que estavam ao redor do terminal rodoviário de Manaus, um total de 297, tentam se adaptar ao novo universo. Em menos de 24 horas, instalados no novo abrigo, no Coroado, Zona Leste da capital, eles relatam o desejo de retornar para suas casas, em seu país.

Durante uma visita do Amazonas EM TEMPO, nesta sexta-feira (2), o índio da etnia warao, Raco Ramón Rodriguez, 24, ressaltou que mesmo com toda a comodidade oferecida pelo Estado, sua decisão é voltar para sua casa, na comunidade Macareo, localizada no Estado de Delta Amacuro. “Cheguei há cinco dias aqui no Brasil, junto com minha esposa, minha mãe e meu filho, pretendo arrumar um emprego, alugar uma casa para dar um pouco mais de conforto a minha família e assim que a crise venezuelana acabar, quero voltar para casa”, disse Rodriguez.

Na manhã de ontem, a Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) estava no abrigo para realizar um levantamento das próximas medidas assistencialistas às famílias venezuelanas.

Bárbara Costa

EM TEMPO