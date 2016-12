Imigração e desemprego colaboram para atividade ilegal no Centro de Manaus

No fim do ano é comum o aumento no número de ambulantes que aproveitam o aquecimento da economia, após o pagamento dos salários e do 13º salário, para vender diversos produtos como alternativa para melhorar a renda. Um dos principais locais onde acontece essa comercialização ilegal é a rua Marechal Deodoro, no Centro da capital amazonense.

Haitianos, colombianos e cubanos que escolheram Manaus como sua nova casa, além de amazonenses que perderam os empregos nos últimos meses, se misturam às pessoas que buscam aproveitar as promoções de fim de ano. Com malas em cima de cavaletes de madeira, os ambulantes ilegais (já que não possuem autorização da gestão municipal para atuarem na área) fazem um corredor paralelo no meio da rua.

A empresária Rosa Maria dos Anjos, 40, vê a atividade como uma afronta aos lojistas que pagam os impostos e são proibidos, de acordo com uma lei municipal, de utilizar as calçadas dos logradouros para expor as mercadorias.

“Eu sei que as pessoas estão desempregadas, mas é inadmissível que elas tragam qualquer tipo de produto para vender na frente das lojas. Isso atrapalha a movimentação dos clientes e até as nossas vendas”, relatou.

Ainda segundo a proprietária de uma das lojas de roupas, assim que um fiscal da Subsecretaria Municipal de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento (Subsempab) é visto nas redondezas, os ambulantes são avisados, fecham as malas e se misturam aos consumidores.

“Eles, rapidamente, fecham as malas, recolhem os cavaletes e se juntam ao povo. Como se eles fossem consumidores comuns. Os fiscais passam e nem sabem quem são eles. Nós temos medo de denunciar”, disse a vendedora Cristiana da Silva, 27.

De acordo com o subsecretário da Subsempab, Fábio Albuquerque, essa atividade no Centro de Manaus não é novidade. Mas, segundo ele, o fluxo aumentou com a imigração de estrangeiros, que chegam na capital em busca de novas oportunidades, e com o acréscimo do desemprego no Estado.

“Isso sempre existiu, mas agora está mais perceptível devido a esses fatores da imigração e do desemprego. Tem pessoas usando essa técnica da mala para confundir a fiscalização se passando por sacoleiras. Existem outras que vendem em sacolas ou em telas, abordando o consumidor individualmente na rua. A Subsempab tem 52 fiscais neste fim de ano fazendo fiscalizações no local, mas pretendemos aumentar o contingente”, explicou Fábio.

Aproximadamente cem pessoas são notificadas por venda ilegal na área central todos os dias. Os objetos são apreendidos e os ambulantes tem um prazo para justificar a atividade e reaver os produtos de até 30 dias, porém, a maioria não procura o órgão municipal. Fábio Albuquerque disse que os vendedores, que pretendem negociar seus objetos em Manaus, devem procurar a subsecretaria para a regularização.

“A pessoa que tiver o interesse de trabalhar de forma legal basta nos procurar. É só trazer uma foto do local onde pretende comercializar os produtos, os documentos pessoais e sinalizar o tipo de produto que deseja vender. A fiscalização vai no local e se não houver impedimento, esse ambulante recebe a licença provisória”, disse.

A Subsempab fica localizada na rua Gonçalves Paz de Andrade, s/n, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

