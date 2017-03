Iluminação sustentável beneficia ribeirinhos no AM

Mais de 800 pessoas de sete comunidades ribeirinhas do Amazonas receberam iluminação sustentável por meio do projeto Litro de Luz, que leva energia captada por placas solares para gerar claridade em garrafas PETs no lugar de lâmpadas.

Foram beneficiadas as comunidades de Joari, Cachoeira, Bararuá, São Sebastião, Taboca, Dominguinhos e Jacarezinho, todas próximas ao município de Caapiranga, (distante 134 quilômetros em linha reta de Manaus). O projeto envolve ensinamento da confecção e instalação de toda estrutura.

A presidente do projeto Litro de Luz, Laís Higashi, disse que a instituição visa a levar energia elétrica para as comunidades que não têm iluminação adequada ou não têm condições de custear equipamentos que forneça a eletricidade.

Laís explicou que nas Filipinas, foi criado o projeto que, a partir de sua criação, começaram a surgir diversas soluções sustentáveis, entre elas, lâmpadas confeccionadas com garrafas PETs e postes solares que têm como base as garrafas e tubos PVC.

O projeto Litro de Luz está em mais de 20 países, e no Brasil foi implantado em 2014, quando passaram a instalar postes de energia solar nas comunidades urbanas e rurais, levando a iluminação de lampião solar. “O lampião permite que a pessoa desconecte da placa e carregue o equipamento dentro e fora de casa”, explica Laís.

O processo de construção do poste de luz solar é feito já nas comunidades, onde os próprios voluntários e ribeirinhos trabalham na confecção e instalação dos equipamentos.

O projeto está em seis cidades brasileiras com uma média de 150 voluntários, sendo que 20 desses voluntários são de Manaus. Em sua primeira ação na Região Norte do país, a presidente explicou que o projeto Litro de Luz objetivou a captação de mais de 20 embaixadores do projeto no município de Caapiranga.

A ação estreou a implantação da nova solução da Organização Não Governamental (ONG), na instalação de cem lampiões solares, além de implantar cem postes de luz solar.

Utilização em várias atividades

Nelson Uematsu aponta que o ribeirinho tem toda a liberdade de usar o equipamento das diversas necessidades, desde o momento de uma pescaria, até uma iluminação interna no período da noite.

O engenheiro afirma ainda que o equipamento tem durabilidade de cinco a seis horas por dia, após receber o carregamento elétrico da placa solar.

Mesmo que não tenha um sol pleno, o portador da luz pode deixar o equipamento carregando durante o dia inteiro e a recarga é feita apenas com os raios infravermelhos, sendo assim não há necessidade que o céu esteja limpo. “Mesmo com chuva fina, as placas solares captam os raios, mas de uma forma um pouco mais lenta que o necessário”, completa o engenheiro Nelson Uematsu.

Casas mais iluminadas

O engenheiro elétrico aposentado Nelson Uematsu, 66, criador do equipamento elétrico Lampião Solar, explica que a invenção do equipamento se deu no mês de junho do ano de 2015. O protótipo foi criado com o objetivo de ajudar na iluminação das residências ribeirinhas, que no período da noite, ficavam no escuro porque o gerador de energia alimentado a diesel era desligado.

Assim, uma equipe foi formada dentro da ONG para estruturar uma melhor forma de criar o equipamento que atendesse os ribeirinhos tanto dentro de casa quanto na parte externa, quando os comunitários saíssem no período da madrugada para o processo de pescaria, ação bastante comum nas comunidades ribeirinhas.

O engenheiro informa também que após o estudo, se observou que o equipamento teria que ter uma bateria interna e o circuito de controle compactado, com fusíveis, fiações e botão para ligar e desligar. Nelson Uematsu explicou que o lampião é uma alternativa para o ribeirinho que precisa de uma iluminação interna. “A finalidade dos postes que criamos é fazer uma iluminação externa, nós pegamos as principais peças do poste e adaptamos para que virasse um lampião”, revela.

O projeto Litro de Luz é uma organização não governamental internacional que opera em 21 países. A ONG tem como objetivo levar luz elétrica até comunidades que não têm acesso a esse tipo de equipamento, seja por não terem acesso ou por não terem condições de pagar.

Henderson Martins

EM TEMPO