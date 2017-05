Iguarias com sabor lendário e amazônico

O segundo livro da “Sultana do Seringal”, Charufe Nasser, intitulado “Banquete de lendas – mitos e sabores do Amazonas”, será lançado nesta terça-feira (9), no Centro Cultural Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus. Na obra, um mix de lendas amazônicas será associado às iguarias da região como receituário ao público amante da gastronomia regional.

O “Banquete de lendas” começa dizendo ao leitor que “não se pode consumir além do próprio apetite e que metade de um pão pertence à outra pessoa e, ainda, que se deve deixar um pouco do mesmo pão para um hóspede inesperado”. E é assim que Charufe quer difundir a culinária local por todo o país.

“O pirarucu, o tucunaré, a piranha, o açaí, o tucumã e muitas outras iguarias possuem lendas atribuídas a eles e muita gente desconhece isso. Eu o fiz pensando no resgate da nossa cultura gastronômica e, também, como uma forma de incentivo àquelas pessoas que queiram ganhar dinheiro”, falou a “Sultana” sobre a sua segunda obra.

Inicialmente, Charufe traz mil exemplares do “Banquete de lendas”, mas assegurou que virão outras tiragens para que sejam disseminadas em todas as regiões brasileiras. “Farei tarde de autógrafos em ao menos três cidades: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília”, disse.

As imagens que contextualizam a nova obra de Charufe, além de arquivos cedidos pelo poder público, são de autoria de Gisele Alfaia, autora do livro “Amazônia Mágica”. “Minha missão de vida é ir em lugares a que poucos têm acesso e voltar com imagens que tragam conceitos de preservação e sustentabilidade. Temos um patrimônio imensurável e é necessário que cuidemos dele”, disse, revelando que, para o livro de receitas amazônicas, enviou para a “Sultana” mais de cem fotos que revelavam, além da culinária, o cotidiano local.

O poeta e artista plástico Rui Machado foi o responsável pela ilustração e pela orelha do livro. Na arte, Machado expõe os “mitos e sabores do Amazonas”, em uma imagem que também contempla o maior símbolo cultural do Estado: o Teatro Amazonas.

“Muito antes da palavra ‘chef’ virar moda e entrar definitivamente no dicionário gastronômico, ‘Chachá’ (para os íntimos) já exercia sua porção ‘chefa’, preparando verdadeiros e autênticos banquetes com todo o ritual de quem realmente entende, sabe e conhece os temperos, sabores e mistérios da culinária baré”, escreveu o poeta sobre a autora de “Banquete de lendas”. Publicado pela gráfica Grafisa, o livro de Charufe tem 140 páginas.

Experimentos

Para Charufe, a “cozinha é um grande laboratório”. Lá é permitido experimentar diversos temperos para que novas iguarias surjam.

A autora revelou que, como o livro busca resgatar a culinária tradicional, apenas temperos regionais, sem grandes “extravagâncias” gourmets. “No interior, por exemplo, o cubiu substitiu facilmente o tomate. A gastronomia cabocla é feita de cheiro-verde, chicória, cebolinha, alfavaca”, enumera Charufe. “O caboclo do Norte usa cheiro-verde em tudo, e dá um sabor maravilhoso”, completou.

No coquetel de lançamento, a anfitriã da noite vai receber os amigos e convidados em um ambiente totalmente regional, oferecendo algumas iguarias que serão encontradas no “Banquete de lendas”: canapé com creme de tucumã; pupunha recheada com queijo coalho; suco de capim santo com limão e mangarataia; e muito mais.

A estreia de Charufe

“A Sultana do seringal” foi publicado pela primeira vez no ano de 2006 e marcou a estreia de Charufe Nasses no rol dos escritores, com 4 mil exemplares vendidos. A obra é uma autobiografia romanceada.

Rosianne Couto

EM TEMPO