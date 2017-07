Igrejas são alvos de bandidos na Zona Centro-Oeste de Manaus

Os bandidos serraram a grade de uma janela e entraram na igreja – fotos: Divulgação

Nos últimos dias igrejas de Manaus têm sido alvos de criminosos. Na madrugada de sábado (8), bandidos arrombaram a paroquia de São Francisco de Assis, situada na rua José Augusto de Queiroz, bairro Nova Esperança, na Zona Oeste, e levaram vários equipamentos eletrônicos, avaliados em aproximadamente R$ 50 mil.

De acordo com coordenadora da paróquia, Marlete Souza, de 44 anos, os assaltantes pularam o muro da igreja, serraram as grades de uma janela da sacristia e entraram, onde estava algumas caixas de som. Após entrarem no local, eles arrombaram uma porta de vidro que dá acesso ao salão da igreja e pegaram os outros equipamentos. Para não levantar suspeitas, os criminosos desligaram a chave geral da igreja.

Entre os equipamentos furtados estão cinco caixas de som, uma mesa de som, microfones, violão e vários cabos. Segundo Marlete, o prejuízo foi em torno de R$ 50. Os bandidos também levaram dinheiro das ofertas dos fiéis.

Conforme a coordenadora, os vizinhos informaram que durante a madrugada ouviram barulho de carro e motocicleta na rua, além do latido de cachorros. O furto só foi descoberto, por volta das 6h, quando a zeladora chegou na paróquia e percebeu que o portão estava arrombado.

“Estamos muito triste com essa situação. Tivemos um prejuízo de quase R$ 50 mil, todos os equipamentos foram comprados através de mobilizações da comunidade, campanhas e doações”, lamentou a mulher.

O caso foi registrado no 19ºDistrito Integrado de Polícia (DIP). Porém, deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd).

Outros roubos

Os suspeitos levaram vários equipamentos de informática e som que estão avaliados em aproximadamente R$ 37 mil

Na semana passada ocorreram dois roubos em igrejas na mesma região. Na Paróquia Cristo Redentor, localizada na Avenida O, bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste, que é a matriz da comunidade São Francisco de Assis, os suspeitos levaram equipamentos de informática e som – que estão avaliados em R$ 37 mil.

“Os bandidos estão se aproveitando para roubar as igrejas. Roubaram a nossa matriz no Alvorada e, na mesma semana, assaltaram uma igreja evangélica também no Nova Esperança. Estamos suspeitando que seja o mesmo bando que está realizando todos esses roubos”, disse Marlete.

Outro roubo aconteceu na Comunidade Santa Luzia, localizada na rua Bela Vista, bairro Redenção. Os bandidos reviraram todos os cômodos da igreja e levaram dois amplificadores de som, um aspirador de pó, dois violões e um retroprojetor que era usado durante as missas. O prejuízo que igreja teve com o furto foi de R$ 10 mil.

Mara Magalhães

EM TEMPO