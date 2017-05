Igreja sofre dois assaltos em menos de uma semana

Uma igreja evangélica, localizada na rua Professora Luíza Miranda Leão (antiga São Pedro), no bairro Coroado 3, foi assaltada pela segunda vez em menos de uma semana, durante a madrugada desta sexta-feira (5).

O pastor responsável, Fabiano da Silva, disse que o ladrão levou uma caixa de som e um violão, totalizando um prejuízo de pouco mais de R$ 7 mil.

“O primeiro assalto faz seis dias. Da primeira vez foram levadas duas caixas de som e dois violões. Desta vez, o ladrão levou apenas uma caixa e um violão. Agora nem sei como vamos fazer para repor os equipamentos ” diz o dirigente.

Ainda segundo Fabiano, o ladrão agiu sozinho das duas vezes. Ele acredita que os crimes tenham sido cometidos pela mesma pessoa.

“Ele entrou pelo telhado destruindo o forro da igreja. A ação foi durante a madrugada e ele levou os objetos”, relatou.

O caso foi registrado no 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e as imagens da câmera de segurança do local devem ser analisadas para identificar o suspeito.

Laize Minelli

EM TEMPO