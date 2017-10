Igreja celebra feriado de Aparecida com programação especial em Manaus

Em comemoração aos 300 anos do encontro da a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, no rio Paraíba, interior de São Paulo, a Igreja organizou uma programação especial para os fiéis, na arquidiocese que leva o nome da santa, localizada no bairro de Aparecida, Zona Sul de Manaus.

Programação

O ponto alto da festa para Aparecida será hoje, a partir das 5h30. O início da programação conta com carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida pelo bairro que também leva o nome da santa. Em seguida será realizado um café da manhã comunitário.

A partir das 8h iniciará a missa solene de Nossa Sra. Aparecida e em seguida, às 10h, a missa em celebração às crianças.

Pela parte da tarde, a programação se inicia ao meio dia, com a oração do Terço Mariano e é seguida pelo ofício de Nossa Senhora, às 14h, após esse momento, ocorre a acolhida e oração dos devotos.

Um dos principais eventos deste dia é a procissão que inicia às 17h e percorre o entorno do Santuário. Sobre este momento, Damasceno conta que “ é ali que vemos a verdadeira expressão da fé popular na santa Aparecida”, e completa que os fiéis vêm agradecer pelas graças concedidas e outros vem pedir novas graças.

O percurso da procissão inicia na rua Alexandre Amorim, onde se localiza a arquidiocese e de lá irá prosseguir para a rua 10 de julho, próximo a Santa Casa de Misericórdia, em seguida passa pela Rua Ferreira Pena, segue pela Rua Luiz Antony e retorna ao Santuário pela Rua Ramos Ferreira.

Na chegada será realizada uma Missa Campal que encerrará as comemorações deste dia.

Programação ao longo do mês de outubro

Ainda em comemoração à Padroeira do Brasil e ao Ano Mariano Nacional, a Arquidiocese de Manaus seguirá com programação especial até o fim deste mês.

Festival

O II Festival de Música Cristã do Santuário de Aparecida, o Hosana, também promete reunir católicos apaixonados por música. Nos dias 13 e 14 jovens compositores vão se apresentar no palco em frente à igreja às 19h.

Bandas Católicas

No dia 15 (domingo), a partir das 18 horas, será a vez das bandas católicas da capital agitarem as comemorações durante o Magnificat. As festividades encerram dia 28 com uma feijoada e Super Bingão Eletrônico vendido pelo valor de R$ 10,00 cada cartela.

Com prêmios de 2 mil reais e uma moto Honda incluindo dois capacetes. Todo o dinheiro arrecadado ajudará na manutenção do Santuário.

Tema da Festa

Este ano a festa da padroeira do Brasil, tem como tema “Das águas ao coração dos humildes” e vai festejar também o Jubileu de Estanho (10 anos) do Santuário de Nossa Senhora de Aparecida.

O Fráter do Santuário de Nossa Senhora de Aparecida em Manaus, Luis Damasceno, diz que os festejos estão ocorrendo desde o início do ano, mas se intensificaram neste mês de outubro. “O dia primeiro de outubro foi marcado pela acolhida da imagem da santa no Porto do São Raimundo e carreata até a igreja de São Sebastião”, conta Damasceno.

Isabela Bastos

EM TEMPO

