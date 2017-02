Ifam oferece 30 vagas para pós em desenvolvimento e políticas públicas na Amazônia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de pós-graduação Lato Sensu em Desenvolvimento, Etnicidade e Políticas Públicas na Amazônia. São ofertadas 30 vagas.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 24 de fevereiro. Para participar, o candidato deverá imprimir e preencher a ficha de inscrição disponível na página do Campus Manaus Zona Leste e entregar junto com as cópias dos documentos exigidos no edital, em envelope lacrado à secretaria do Campus Manaus Zona Leste (CMZL), 08h às 12h e das 13h às 17h.

É exigido em edital que os candidatos possuam o diploma de conclusão de nível superior em qualquer área do conhecimento reconhecido pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal nível superior (Capes).

O processo seletivo tem como público-alvo, preferencialmente, docentes e técnicos administrativos com atividades em órgãos Municipais, Estaduais ou Federais, além de candidatos que atuem em Organizações Não Governamentais (ONGs), Movimentos Sociais, professores indígenas, professores do Campo, das Águas e da Floresta.

A publicação da classificação geral ocorrerá após a análise dos recursos, no dia 13 de março. As matriculas acontecerão de 14 a 16 de março.

Veja edital completo aqui

Sobre o curso

O curso é ofertado pelo CMZL e tem duração de 12 meses, com aulas no turno matutino.

O Campus Manaus Zona Leste está localizado na Avenida Cosme Ferreira nº 8045, Bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus.

Mais informações: 984355732 / deppa.cmzl@ifam.edu.br (Comissão do Processo Seletivo da Pós-Graduação em Desenvolvimento, Etnicidade e Políticas Públicas na Amazônia).

