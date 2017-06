Ifam divulga classificação geral do processo seletivo 2017/2

O Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) divulgou na tarde desta terça-feira, 20 de junho, a Classificação Geral dos candidatos ao Processo Seletivo 2017/2º semestre.

O resultado pode ser acessado ao clicar no banner do Processo Seletivo hospedado na página www.ifam.edu.br . O IFAM ofertou neste Processo Seletivo 1163 vagas para os 13 cursos técnicos de Nível Médio – modalidade Subsequente distribuídos nos campi Coari, Lábrea, Manaus Centro, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Humaitá, Eirunepé, Itacoatiara e Manacapuru.

Período de recurso:

Aqueles candidatos que desejarem entrar com recurso da sua média final tem os dias 20 e 21 de junho para impetrar sua solicitação. Para isso, os candidatos devem acessar o site www.ifam.edu.br, clicar no banner do Processo Seletivo 2017/2 e acessar o Formulário para Interposição de Recursos.

Após fazer o download do formulário, o mesmo deverá ser preenchido, assinado, escaneado e encaminhado exclusivamente via e-mail para recurso.processoseletivo2017@i fam.edu.br. O e-mail deve conter, no título, o número do Edital a que se refere o recurso.

O Resultado Final, pós-fase recursal, será divulgado no dia 23 de junho de 2017 no site oficial do IFAM: www.ifam.edu.br, com a listagem dos candidatos classificados para matrícula e aqueles que irão compor a lista de espera para eventuais chamadas.

Com informações da assessoria.