IFAM Campus Tabatinga abre processo seletivo para contratação de professor substituto

O Instituto Federal do Amazonas – Campus Tabatinga (distância em linha reta 1.105 km de Manaus) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado a fim de contratar professor substituto nas disciplinas: Educação Física e Recursos Pesqueiros. Os candidatos devem possuir graduação em: Licenciatura Plena em Educação Física; Engenharia de Pesca.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período compreendido entre: 04 a 14 de maio de 2017. A taxa de inscrição é de R$50 a ser paga via GRU gerada no site do IFAM.

Remuneração

O salário varia de R$ 3.117,22 a R$ 5.697,61 dependendo da titulação do profissional. Além disso, o contratado recebe o benefício do auxílio alimentação, transporte e auxílio pré-escolar. A carga horária de trabalho é de 40h semanais.

Etapas de Avaliação

Os candidatos serão avaliados em duas etapas: prova de Desempenho Didático que tem caráter eliminatório e classificatório; e a avaliação curricular que possui caráter classificatório.

Link de inscrição: http://aguia.ifam.edu.br/

Dúvidas e outras informações: (97) 3412-2207

Com informações da assessoria