Ifam abre processo seletivo para professor substituto em Manacapuru, no AM

Os interessados deverão realizar a inscrição diretamente no campus de Manacapuru – Reprodução

O campus Avançado Manacapuru está com uma vaga aberta para contratação de professor substituto de Informática no regime de 40 horas semanais. A seleção será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado com prova de desempenho didático e avaliação curricular.

Os interessados deverão realizar a inscrição diretamente no campus Avançado Manacapuru no período de 28 a 30 de agosto de 2017.

Leia também: Ifam abre processo seletivo com 160 vagas para o interior

A remuneração do profissional é de R$ 3.121,76 além de benefícios como auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio pré-escolar. A taxa de inscrição é de R$ 50 que deverá ser paga via Guia de Recolhimento da União.

O campus está localizado na Estrada Manuel Urbano, s/nº, KM 77, Nova Manaca, Manacapuru /AM. O horário de atendimento é das 8h às 12h e 14h às 17h. Fone: (92) 99163-6052

EM TEMPO

Leia mais:

IFAM abre oportunidade em cursos para portadores de diploma e transferência externa

Aprovados em processo seletivo do IFAM tem até quinta-feira para matrícula

Ifam encerra inscrição para processo seletivo na capital e interior