Ifam abre processo seletivo com 160 vagas para o interior

As vagas são ofertadas para cursos técnicos para estudantes que já concluíram o Ensino Médio

O Instituto Federal de Educação do Amazonas (Ifam) por meio dos Campus Manacapuru e Tefé abriu as inscrições para o Processo Seletivo 2017/2º semestre. O Campus Tefé está ofertando 120 vagas distribuídas entre os cursos Técnico em Administração, Técnico em Secretariado e Técnico em Informática. Já o Campus Avançado Manacapuru está com 40 vagas para o curso Técnico em Recursos Pesqueiros.

Os interessados devem efetuar a inscrição pelo site www.ifam.edu.br, clicando no banner do Processo Seletivo, durante o período de 10 a 16 de julho.

As vagas são ofertadas para cursos técnicos na forma Subsequente, ou seja, voltados para estudantes que já concluíram o Ensino Médio e desejam uma formação profissionalizante .

A seleção será classificatória e realizada com base na Média Final de Português e Matemática do primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio. Todos os classificados devem comprovar as notas informadas no ato da matrícula, por meio do Histórico Escolar.

A Comissão ressalta que todos os candidatos devem realizar a confirmação da sua inscrição por meio de um link que será disponibilizado ao final do preenchimento do formulário online.

A Listagem Geral será divulgada dia 19 de julho no Portal do IFAM e no site dos campi. O Resultado Final pós-recurso será divulgado dia 24 de julho.

