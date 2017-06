IFAM abre oportunidade em cursos para portadores de diploma e transferência externa

O Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) está ofertando 112 vagas ociosas para cursos de Graduação, Tecnologias, Licenciaturas e Engenharias nas modalidade Portador de Diploma e Transferência Externa nos campi, Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial e Manaus Zona Leste.

Estas vagas são geradas em decorrência de desistências, transferências, desligamentos, abandonos ou jubilamentos. Segundo a Coordenadora Geral de Processos Seletivos, Renata Martins, não haverá provas nesta seleção e as inscrições são gratuitas. O Processo Seletivo acontecerá por meio de análise do Histórico Escolar e seguindo as exigências descritas em edital.

Os cursos disponíveis são: Licenciaturas em Física, Matemática, Química, Ciências Biológicas, Tecnologia em Alimentos, em Processos Químicos, Produção Publicitária, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil. Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia em Mecatrônica Industrial, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Eletrônica Industrial, Tecnologia em Agroecologia e Medicina Veterinária.

COMO SE INSCREVER?

As inscrições serão feitas presencialmente no período de 29 de junho a 05 de julho, no setor de Protocolo da Reitoria do IFAM, localizada na Rua Ferreira Pena, nº 1109, Centro . No ato da inscrição, o candidato deverá entregar em envelope lacrado os documentos exigidos em edital.

O resultado preliminar será publicado no dia 13 de julho de 2017. Já o resultado final será divulgado no Portal do IFAM no dia 20 de julho.

QUEM PODE SE CANDIDATAR?

Para a Transferência Externa é necessário estar cursando Graduação em qualquer Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde que se considere a equivalência entre os cursos, não estar cursando o primeiro período do curso de origem, ter coeficiente de rendimento acumulado de no mínimo 7 (sete), não ter integralizado mais de 50% da carga horária do curso de origem, não ter reprovação no seu histórico escolar de Graduação. Além disso, os alunos matriculados no IFAM não poderão concorrer a uma vaga por Transferência Externa fazendo uso desta matrícula.

Já aqueles que optarem pela modalidade Portador de Diploma deverão ter graduado em qualquer Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), desde que se considere a equivalência entre os cursos, ter concluído com aproveitamento de 100% dos créditos do curso de origem, ter coeficiente de rendimento acumulado de no mínimo 7 (sete) e não possuir reprovação em seu Histórico Escolar de Graduação.

O edital está disponível no banner do Processo Seletivo no site www2.ifam.edu.br

Com informações da assessoria