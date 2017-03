Idosos sofrem com golpe até mesmo em família

Eu vivo uma situação muito triste! Minha filha fica com toda a minha aposentadoria, gasta tudo e faz contas que não podemos pagar. Eu chego a passar fome por não ter dinheiro. Eu amo a minha filha, mas o que ela faz é errado”. Esse é o relato de uma aposentada de 71 anos, que há 1 ano sofre com o golpe aplicado pela própria filha, uma jovem de 23 anos que se apodera de todo o dinheiro recebido pela mãe mensalmente.

A aposentada contou que o crime começou há quase 1 ano, quando a filha pediu o cartão de crédito da vítima e passou a sacar a aposentadoria e gastar com objetos pessoais.

Esse tipo de golpe, aplicado geralmente pelos familiares, é mais frequente do que se imagina. Somente em 2016, cem casos de apropriação indébita foram remetidos à Justiça pela Delegacia Especializada em Crimes Contra Idosos (DECCI). Em 2015, foram 99 casos similares e, neste ano, cinco casos do gênero já foram registrados e estão sendo investigados.

Segundo a titular da DECCI, Ivone Azevedo, filhos e netos são os mais rotineiros autores desse golpe, quando agem como curatelados (representam a pessoa idosa diante da determinação de um juiz) e acabam se apropriando dos bens das vítimas, muitas vezes fazendo empréstimos com valores altíssimos, compram carros e usam os cartões de crédito

das vítimas.

“Muitos filhos usam esse dinheiro para benefício próprio e não repassam nada aos pais. Eles imaginam que estão acima da lei, mas não estão. Muitos idosos vêm na delegacia chorando pedindo para esses filhos devolverem os seus bens e nós iniciamos os procedimentos para que isso aconteça. Esses casos são mais sociais que criminais, porque são brigas entre a família, mas que precisam ser intermediadas pelo Judiciário, uma vez que é um crime se apropriar dos bens de

uma pessoa”, afirmou.

Além da apropriação indébita, existe também os casos de extorsão nos quais os idosos são vítimas, muitas vezes cometidos por netos que são usuários de drogas ou alcoólatras, que chegam a agredir as vítimas e extorquir dinheiro para

sustentar o vício.

“Já recebi caso no qual o neto obrigava a avó a ir no caixa eletrônico de madrugada para sacar dinheiro e depois ordenava que a idosa fosse até uma boca de fumo para comprar entorpecentes para ele. Muitas vezes esse caso leva à agressão porque esse familiar, por conta do vício, acaba agredindo o idoso. Tanto nos casos de apropriação quanto de agressões e extorsão, os idosos se sentem repelidos a denunciar por temer que o filho ou o neto seja preso, por ter amor por aquela pessoa. Mas, as medidas a serem tomadas pela delegacia é tirar imediatamente essa pessoa do convívio do idoso e dependendo do caso, não há necessidade de prisão”, disse

Ivone Azevedo.

A delegada ressaltou que é importante denunciar todos os casos de crimes contra idosos, pois ainda é muito comum a violência e golpes contra a melhor idade. “As leis ainda são brandas para alguns tipos de crimes contra idosos, mas que muitas vezes são eficazes porque são usadas para frear esses tipos e crimes”, finalizou a titular da DECCI.

Ana Sena

EM TEMPO