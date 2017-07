Idosos participam de jogos internos para seletiva de Olimpíadas

O Jipi já conta com 200 idosos inscritos nas modalidades – Divulgação

Será realizada nos próximos dias 19, 20 e 21/7 a 6ª edição dos Jogos Internos do Parque Municipal do Idoso (Jipi). Além de promover a integração entre os idosos, o evento foi criado para selecionar os participantes das Olimpíadas da Terceira Idade, evento promovido pela Prefeitura de Manaus.

O Jipi será realizado nas dependências do Parque, localizado na Rua Rio Mar, 1324 – Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, e sua cerimônia de abertura contará com a apresentação dos funcionários e idosos usuários do parque, além do tradicional carregamento da tocha para acender a pira olímpica.

“Além da seleção dos melhores atletas de cada modalidade, o Jipi proporciona a esses idosos a integração e socialização, por meio das próprias atividades e das torcidas que acabam se formando. Apesar de ser uma competição, trata-se de uma disputa saudável e no final todos acabam se divertindo”, observa a gerente de atividades do Parque, Ana Beatrice Carvalho.

Antônio da Silva, 75 anos, conta que participa dos Jogos Internos há três anos e se diverte bastante. “Gostava muito de praticar esportes na juventude, porém com o avanço da idade, acabei deixando isso de lado. O Parque do Idoso, por meio do Jipi, me ajudou a retomar essa prática e apesar de competir por medalhas, já me sinto gratificado e vencedor só por participar”, diz Antônio.

Já contando com 200 idosos usuários do parque inscritos nas modalidades, a expectativa de público participante este ano é alta. “Antes do Jipi, os idosos não tinham a prática de participar deste tipo de atividade de uma forma competitiva. Seis anos depois de iniciarmos os jogos, nós conseguimos observar a mudança neles e o aumento gradativo de participantes”, afirma Ana Beatrice.

“Além de incentivar a integração, promovendo a socialização dos idosos, os Jogos Internos, por meio das atividades esportivas, ajudam no desenvolvimento emocional e físico, contribuindo para o fortalecimento da saúde do corpo e do psicológico nesta fase da vida”, ressalta a diretora presidente da FDT, Martha Moutinho.

O Jipi é uma realização da Fundação Doutor Thomas, por meio do programa Conviver.

Com informações da assessoria