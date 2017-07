Idosos e rapaz autista são agredidos e torturados durante assalto em Iranduba

Três pessoas de uma mesma família viveram momentos de terror durante a madrugada da última quinta-feira (6), após dois criminosos, identificados apenas como “Ratão” e “Careca” invadirem a residência das vítimas, onde espancaram, feriram com golpes de terçado e roubaram à família. As vítimas, o aposentado Raimundo Queiroz, de 67 anos, a irmã dele, aposentada Izabel Costa Queiroz, de 87 anos, além do jovem Daniel Queiroz, de 22 anos, que é autista, ficaram feridos, após a ação violenta dos bandidos.

O crime ocorreu na rua Marmelo, bairro Alto, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). O aposentado Raimundo foi ferido com várias terçadadas no peito, costas e braços. Daniel foi ferido com uma terçadada na cabeça, já Izabel ficou ferida no braço esquerdo. A aposentada segue internada no pronto Socorro João Lúcio, onde passará por uma cirurgia. Segundo testemunhas, os assaltantes ainda tentaram estuprar Izabel no chão da casa.

Segundo a filha de Izabel, a bacharel em direito Socorro Mesquita, de 47 anos, as vítimas estavam deitadas no quarto, quando a empregada da residência ouviu um barulho no telhado da casa. Não conseguindo tirar as telhas, os assaltantes foram até a cozinha e, com uma picareta e perna manca nas mãos, conseguiram arrombar a janela. Ao entrarem na casa, os criminosos, armados com as armas brancas, e sob forte efeito de entorpecentes, gritaram pedindo dinheiro e que abrissem o cofre.

“Um deles estava com uma blusa cobrindo o rosto e o outro estava de cara limpa, com os olhos muito vermelhos pelo uso de drogas. Começaram a falar palavrões terríveis para o meu irmão e foram para cima dele com o terçado e com uma faca de açougueiro. Cortaram meu irmão e bateram muito nele. Depois foram para cima de meu sobrinho Daniel que é autista, sempre pedindo dinheiro. Daniel gritava pedindo socorro, mas nenhum vizinho acionou a Polícia”, relatou.

A bacharel em Direito disse ainda que a mãe dela ainda gritou pedindo para os criminosos não matarem o irmão e o neto dela, nesse momento, “Ratão” e “Careca” jogaram a aposentada no chão e tentaram estuprá-la, mas o aposentado gritou implorando que a dupla não fizesse isso.

Idosa vai passar por cirurgia no HPS João Lúcio

“Foi uma hora de terror na casa da minha família. A empregada ficou vendo tudo escondida. Mesmo com meu irmão e o meu sobrinho feridos, eles continuavam a cortar o meu irmão, ordenando que ele carregasse a televisão para eles. Quando conseguiram tirar a televisão, os bandidos fugiram pulando o muro. Foi aí que meu irmão sangrando, conseguiu pedir ajuda na rua”, informou Socorro.

Raimundo e Daniel foram levador ao Pronto-Socorro da Zona Sul, onde Daniel levou 30 pontos, devido ao corte profundo da cabeça. Izabel que teve dois cortes profundos no braço, segue internada em estado grave.

O caso foi registrado na 31a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) em Iranduba. A reportagem tentou contato com o delegado Antônio Chicre Neto, responsável pela delegacia, mas não obteve sucesso. Os assaltantes seguem foragidos.



Ana Sena

EM TEMPO

