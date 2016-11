Idosos buscam qualificação para o mercado de trabalho; número dos que querem fazer faculdade aumentou 40%

Cursar o ensino superior é o desejo de milhares de pessoas. Mas nem sempre é fácil alcançar esse sonho. Para mostrar que nunca é tarde para alcançar as metas, muitas pessoas estão iniciando o curso superior depois da aposentadoria. Segundo o Ministério da Educação (MEC), houve um aumento de 40% no número de idosos que ingressaram na faculdade, nos últimos dois anos.

De acordo com a professora do curso de recursos humanos da Faculdade Estácio, Paula Roberta Menezes, as pessoas que iniciam a faculdade com mais de 60 anos, para realizar o sonho do diploma de ensino superior, em geral, casaram-se cedo ou não conseguiram conciliar os estudos com a vida profissional. Em muitos casos, o interesse surge pela necessidade de se qualificar para entrar ou se recolocar no mercado de trabalho.

É o caso do estudante do curso de segurança do trabalho da Faculdade Estácio, Otilio Rodrigues, 63. Ele diz que ingressou na faculdade em busca de qualificação. “Já atuei na área de segurança do trabalho, há mais de 20 anos, e vi no curso superior a chance de conseguir novas oportunidades”, afirma.

Otílio está desempregado desde abril deste ano, mas mesmo assim não pensa em desistir da faculdade e já planeja ingressar em um curso de idiomas, no próximo ano. “Eu sei que com qualificação as minhas chances de retornar ao mercado de trabalho vão aumentar”, acrescenta.

Sonho

Quem também chegou à terceira idade e decidiu voltar para a sala de aula foi a aposentada Maria da Fé Mattos Figlioulo, que cursa Pedagogia. Segundo Maria, ser professora é um sonho de infância.

Maria da Fé conta que casou muito jovem e o marido sempre preferiu que ela não trabalhasse. “Cuidei somente da minha família durante a vida toda. Quando meus três filhos já estavam grandes e formados na faculdade resolvi me matricular escondido para fazer o ensino médio”, explica.

Ela conta que, no início, o marido não gostou, mas depois aceitou e até incentivava. “Ele faleceu quando eu estava no último ano do ensino médio”, relata Maria, que com o apoio e incentivo dos filhos resolveu não parar de estudar.

A aposentada está no quarto período de pedagogia e já tem planos para quando concluir o curso. “Conversando com algumas colegas de turma, pensamos em abrir uma escola quando concluir a faculdade. O importante é não parar de sonhar”, salienta.

De acordo com a professora Paula Roberta, os alunos da terceira idade têm encontrado boas oportunidades de negócios e empregos depois da conclusão do curso. “Alguns desses alunos não ingressam no mercado de trabalho formal. Tornam-se empreendedores”, destaca a professora.

Paula Roberta ressalta que os idosos têm optado por ingressar no curso superior por meio da educação à distância. Isso demonstra que eles estão conectados e atentos às mudanças do dia a dia e do uso das tecnologias. “O mais importante de tudo isso é que sentem-se realizados e respeitados. Eles descobrem, nessa fase da vida, novos motivos para sonhar”, observa.

Jornal EM TEMPO