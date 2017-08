Idoso tem moto roubada durante assalto no Nova Esperança

Os criminosos estavam armados quando renderam a vítima e levaram a moto – Reprodução

Um motociclista de 60 anos foi assaltado, na noite desta segunda-feira (28), por volta das 22h, em uma região atrás do supermercado DB, localizado no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. A motocicleta que ele pilotava, modelo Honda CG 150 Titan, de cor vermelha com detalhes brancos e placa PHB-5558, foi levada pelos criminosos.

De acordo com o idoso, ele foi abordado por dois homens. “Estava pilotando a moto por uma ladeira esburacada e, por isso, vinha em baixa velocidade. Eles estavam a pé, porém armados. Apontaram a arma para a minha cabeça, pediram o alarme e meu celular e levaram a moto”, informou.

Leia também: Câmera de segurança flagra roubo de moto no Alvorada

Ainda segundo o Idoso, o percurso onde ocorreu o crime já é realizado por ele há quase dez anos. “Faço esse percurso há nove anos e nunca sofri nenhum assalto. Infelizmente dessa vez eu fui mais uma vítima da falta de segurança na nossa cidade. Um veículo que eu trabalhei e suei bastante para conseguir comprar. Sempre lutei para ter o pouco que eu tenho na vida e vem essas pessoas e fazem isso”, desabafou o idoso.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv). Quem tiver informações sobre a localização da moto, ou que possam levar a prisão dos suspeitos, pode ligar para os números do disque-denúncia 181 e 190.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Mototaxista é assassinado com tiro no peito e tem motocicleta roubada no Nova Cidade

Homem é preso por roubo de motocicleta na Cidade Nova

Polícia Civil prende rapaz envolvido em roubo de moto na Zona Oeste