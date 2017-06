Idoso reage a assalto, mata um suspeito e coloca outros três para correr

Um idoso, que até o momento não teve o nome e nem a idade divulgados, ficou gravemente ferido após reagir a um assalto na noite desta quarta-feira (31), na comunidade rural do Purupuru, município do Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus), onde a vítima mora sozinha. O idoso matou um dos suspeitos e fez os outros três fugirem do local.

De acordo com informações de um investigador da Polícia Civil do município, o crime aconteceu por volta das 20h30, quando quatro homens, ainda não identificados, invadiram a casa do idoso com facas e armas de fogo. O grupo tinha a intensão de roubar o local, mas o idoso evitou a ação dos suspeitos.

“Ele conseguiu tomar a faca de um dos suspeito e deu um golpe no peito do assaltante. No momento em que o restante do grupo presenciou a facada, o idoso foi atacado. Eles deram pelo menos nove facadas nele”, contou o investigador que preferiu não se identificar.

“A vítima foi socorrida ainda em sua casa, ele foi encontrado consciente e chegou a conversar com enfermeira. O idoso comentou que tinha acertado um dos suspeitos. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Pronto-socorro João Lúcio”, informou o investigador que também contou que estilhaços de munição de espingarda foram encontrados no pescoço da vítima.

O suspeito ferido foi identificado como Thiago Fonseca Bittencourt. Ele não resistiu ao ferimento e morreu na varanda da casa do idoso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O restante do grupo fugiu para uma área verde próxima à casa do idoso e está sendo procurado pela polícia.

“Nesta manhã, recebemos informações de que os outros três homens foram localizados pelos moradores e estão amarrados. Nossa equipe está retornando para comunidade para deter os suspeitos”, disse o policial.

O investigador informou que a comunidade é de difícil acesso, fica a 140 quilômetros da sede do município. O caso está sendo investigado pela 34ª Delegacia de Polícia.

Daniel Landazuri

EM TEMPO