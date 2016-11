Idoso peruano é preso por tráfico de drogas no Centro

O peruano Juan Enrique Flores Munoz, 65, foi preso em flagrante na segunda-feira (28), na rua Quintino Bocaiúva, no Centro de Manaus, por envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada após denúncias anônimas.

De acordo com informações do delegado titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Mauro Soares, o idoso estava hospedado em uma pousada localizada no Centro quando a equipe chegou até o local e o surpreendeu.

Na abordagem, foram apreendidas com o infrator um total de 3,4 quilos de drogas, dentre elas uma barra de oxi e cinco porções grandes de maconha do tipo skunk. Ainda foram encontrados uma balança de precisão e um caderno com a contabilidade da comercialização dos entorpecentes.

Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, Juan Enrique será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da justiça.

