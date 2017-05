Idoso perde controle de veículo e colide com poste na Torquato Tapajós

Por volta de 16h30 deste domingo (21), o idoso Rubens Bezerra de Oliveira, 66, perdeu o controle do veículo modelo Strada, de cor vermelha e placa OEA 8288, e colidiu com um poste de energia elétrica em frente a Fábrica Minalar, próxima a entrada do Novo Israel, no sentido bairro-Centro da AV. Torquato Tapajós, Zona Centro- Norte de Manaus. Além do motorista, o veículo transportava os passageiros João Lourenço da Silva, 49, e Rosinete Oliveira da Silva, 43.

Com escoriações leves, os passageiros do veículo receberam os primeiros socorros ainda no local do acidente, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida foram removidos para o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, na mesma Zona da cidade.

Duas equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para reorganizar o tráfego no local. Durante o horário do acidente, havia grande fluxo de veículos que retornavam de áreas rurais. Somente um hora e meia após o acidente, a avenida foi liberada pela Manaustrans.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO