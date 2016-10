Idoso morre em grave acidente na estrada Manoel Urbano; carro caiu em barranco com mais de 6 metros

Um idoso de 60 anos, identificado apenas como Oresmo dos Santos, morreu no início da manhã deste sábado (8) em um grave acidente no quilômetro 4 da rodovia Manoel Urbano (AM-070), nas proximidades do distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). A fatalidade ocorreu por volta de 8h, durante manobra em uma curva.

A ocorrência foi atendia pela guarnição do Corpo de Bombeiros do município, após ser acionada por um sobrinho da vítima, que ficou presa nas ferragens, entre a porta e o volante do carro, um Chevette de cor cinza, placa BGF-3209. O rapaz seguia em outro veículo, atrás do carro do tio quando houve o acidente.

Populares relataram que o homem havia saído de uma loja de conveniência em um posto de combustíveis próximo ao local do acidente, mas não souberam dizer o que havia ido comprar. Dentro do automóvel, foram encontradas algumas latas de cerveja, mas não é possível afirmar se ele estaria ou não sob efeito de bebida alcoólica.

O carro capotou e caiu em um barranco com mais de 6 metros. Com o impacto da batida, Oresmo dos Santos teve grave traumatismo na caixa torácica, devido ter sido ‘esmagado’ dentro do veículo.

Sob o comando do sargento Washington, a guarnição do Corpo de Bombeiros fez a retirada da vítima das ferragens e a levou para o hospital Freire, em Iranduba, onde foi constato o óbito por um médico.

Populares acreditam que, no momento do acidente, o idoso estivesse indo para casa, pois morava no quilômetro 8 da mesma rodovia em que sofreu o acidente.

