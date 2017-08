Homem morre ao ser esfaqueado por assaltante no Centro

Um idoso, identificado como Hamilton Nogueira, morreu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto no Centro de Manaus. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (22), em uma vila situada na rua Major Gabriel, em frente a Praça Paulo Jacó.

De acordo com o aspirante Pedro Melo, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito tentou roubar o celular de um homem, que caminhava na frente do “Sinucão”. A vítima reagiu e começou a gritar “pega ladrão”. Moradores ouviram os gritos de socorro e correram atrás dele.

Na tentativa de fuga, ele invadiu a vila e foi contido por várias pessoas. Entretanto, os moradores não imaginavam que ele possuía uma faca, do tipo peixeira, na cintura. Houve luta corporal e ele desferiu uma facada no abdômen do idoso, que morava há mais de 20 anos no local. A ação aconteceu por volta das 11h e foi filmada por uma moradora.

O suspeito conseguiu fugir após o crime e a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. O idoso morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

A polícia fez buscas no bairro, mas o suspeito não foi encontrado. De acordo com testemunhas, ele é morador de rua e usuário de drogas. Sempre é visto pelas redondezas e costuma cometer roubos e furtos nas proximidades de uma faculdade do Centro. O aspirante da 24ª Cicom pediu que quem tenha informações sobre o paradeiro do suspeito entre em contato com a guarnição pelo telefone 98842-1548.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o sepultamento deve ocorrer na manhã desta quarta-feira (23).

Bruna Souza

EM TEMPO

