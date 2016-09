Idoso leva coice de boi no Careiro da Várzea e morre em hospital de Manaus

O agricultor José Pereira da Costa, 74, morreu na tarde dessa terça-feira (6), no Hospital Pronto e Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, após levar um coice de um boi, no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital).

Consta no livro de registro do Instituto Médico Legal (IML) que o incidente ocorreu por volta das 12h, no Distrito de Carurú Grande, zona rural do município.

Após o fato, o agricultor foi trazido para HPS João Lúcio, em Manaus. Entretanto, por volta das 14h, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Conforme o laudo preliminar do IML, devido ao coice do animal, o homem teve um choque hemorrágico e laceração visceral.

Após os procedimentos feitos no órgão, familiares do agricultor levaram o corpo do homem para ser velado no município. O sepultamento também será feito no Careiro da Várzea.

Por equipe EM TEMPO Online