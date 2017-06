Idoso é preso por suspeita de estuprar filha-neta de 10 anos em Novo Aripuanã

O caso será investigado pela 73ª DIP de Novo Aripuanã – Divulgação

Suspeito de estuprar a filha-neta de apenas 10 anos, um idoso de 72 anos foi preso no município de Novo Aripuanã (a 227 km de Manaus). Conforme a polícia, a criança é fruto de um relacionamento abusivo dele com sua própria filha, uma mulher de 32 anos, que também seria violentada havia mais de 10 anos, depois que a mulher dele morreu e os demais filhos saíram de casa. Em entrevista exclusiva ao EM TEMPO, o homem negou os crimes.

Os crimes ocorriam na residência da vítima, localizado no bairro da Didi, naquele município. Conforme uma denunciante que preferiu não se identificar, a mãe da criança vivia trancada na residência para que não pudesse contar sobre os abusos sofridos.

“Mesmo trancada todos na cidade sabiam o que acontecia, mas tinham medo de denunciar, ou então, sempre que ela contava para alguém, ninguém acreditava. Ela é a única filha que não casou e, por isso, ficou morando com o pai, que é um monstro. Ninguém que ama de verdade faz isso com uma filha, ou com uma neta”, denunciou.

Os crimes ocorriam na residência da vítima – Divulgação/ETHNOS

Leia também: Taxista é preso por estupro de criança de 10 anos, na Zona Norte

O caso foi confirmado pelo chefe de investigação da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Aripuanã, Mário Sérgio Coelho. Segundo Mário, o suspeito foi preso, em flagrante, na quarta-feira (21). “Ele foi preso por estuprar a filha de 10 anos, com quem teve uma das filhas que também era abusada sexualmente por ele desde que a mulher dele morreu”, explicou.

“Eu nego que seja pai das crianças e nego que tenha abusado sexualmente da minha neta. A Justiça vai saber que isso é uma calúnia. Eu não cometi crime nenhum com ninguém”, ressaltou, nesta quinta-feira (29), o idoso, por telefone à reportagem.

Flagrante

A denunciante informou ainda, que o idoso foi flagrado cometendo o crime com a criança na semana passada. “A mãe dela chegou em casa na hora e foi para o meio da rua pedir socorro quando percebeu que a criança estava sangrando. Até que um irmão dela chegou dizendo que ela estava ficando doida e que ela estava mentindo. A mãe é pobre e veio para Manaus registrar a ocorrência e trazer a criança para fazer exames”, finalizou a denunciante.

No momento em que o idoso foi flagrado, policiais do Grupamento da Polícia Militar de Novo Aripuanã compareceram ao local e informaram que chegaram a deter além do idoso, o irmão da mulher por agressão física, mas a prisão não foi confirmada pelo chefe de investigação da delegacia do município.

Luis Henrique Oliveira

EM TEMPO

Leia mais:

Trio envolvido em estupros em série e coletivo é preso em Manaus

Preso em Manacapuru moto-taxista investigado por estuprar enteada de 13 anos

Adolescente denunciado por estuprar a própria irmã é apreendido pela polícia