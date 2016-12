Idoso é preso em flagrante com 18 quilos de maconha

O taxista João Siqueira Frazão, 65, foi preso com 18 quilos de skank avaliados em R$ 50 mil, que estavam escondidas em uma mala, na residência do suspeito, localizada na rua 89-D, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Em depoimento, João negou que estivesse guardando a droga e que era responsável por fazer a entrega dos entorpecentes.

“Eu não tenho a nada a ver com isso. Foi um desses delinquentes que deixou essa mala com droga na minha casa e, quando eu cheguei da igreja, esse homem me pediu um favor para guardar a mala. Eu não sabia que tinha droga e não sou envolvido com nada disso”, afirmou o taxista.

Conforme as investigações, João utilizava o táxi dele, modelo Fox, de placa OAE-7929, para fazer as entregas dos entorpecentes no bairro. O suspeito foi preso após 15 dias de investigações, que apontaram que João estava com uma grande quantidade de drogas escondida em casa e que iria fazer a entrega na tarde de terça-feira (13).

De acordo com a delegada adjunta do Departamento de Narcóticos (Denarc), Tamara Albano, ao ser preso, o taxista não ofereceu nenhuma resistência, mas se negou a informar o quanto ganhava para transportar os entorpecentes.

“O suspeito disse que é a primeira vez que transporta uma mercadoria para um homem, não identificado, e afirmou desconhecer a existência da droga dentro da mala. No entanto, já sabemos que essa é uma estratégia de defesa deles. Negar e dar uma versão fantasiosa dos fatos”, informou.

Ainda segundo a delegada, com o taxista foi encontrado R$ 757. Ele fazia o trabalho de transportador de entorpecentes para os traficantes do bairro, que já foram identificados pela polícia e estão sendo investigados. “O suspeito não tem antecedentes criminais e, embora seja aposentado, trabalhava como taxista há seis meses”.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus – Boa Vista).

Ana Sena

Jornal AGORA