Idoso é morto a pauladas no município de Novo Aripuanã

O comerciante José do Vale Mascarenhas, de 74 anos, foi agredido e morto a pauladas, nesta quarta-feira (28), dentro da própria residência, situada na rua 9 de outubro, no bairro do Trabalhador, município de Novo Aripuanã (localizado a 227 quilômetros da capital amazonense). No local funcionava o comércio da vítima e o caso foi registrado pela Polícia Militar.

De acordo com os policiais, dois homens – que não tiveram as identidades reveladas para não atrapalhar as investigações, encontraram o corpo da vítima ao chegarem no estabelecimento comercial.

“Eles foram fazer compras no local, por volta das 6h30, e viram que a janela estava aberta. Eles conseguiram visualizar o corpo do idoso no chão e acionaram a nossa equipe”, disse um dos policiais do Comando de Policiamento do Interior (CPI).

Uma ambulância ainda chegou a levar o corpo do idoso para o hospital da cidade, onde foi confirmado o óbito. Os policiais não souberam dizer qual foi o horário da morte, mas acreditam que ele tenha sido morto durante a madrugada.

Os dois homens foram levados para delegacia do município e prestaram depoimento. A polícia investiga o crime.

Por equipe EM TEMPO online